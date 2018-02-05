В России участковый, уйдя пьянствовать, забыл пьяного в каталажке и тот замерз насмерть

На Ямале полицейские в новогоднюю ночь оставили задержанного на двое суток в неотапливаемом помещении, где тот замерз насмерть.

Об этом 3 февраля сообщили в телеграм-канале «112», а также 5 февраля источники Ura.ru в силовых ведомствах.

По информации телеграм-канала, участковый задержал местного жителя, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал своей подруге. Авторы канала утверждают, что полицейский оставил мужчину в заброшенном неотапливаемом опорном пункте полиции и ушел праздновать Новый год, забыв его там на двое суток. В то время на улице стояли 40 градусов мороза, поэтому задержанный замерз насмерть.

После этого участковый вместе с другим сотрудником полиции отвезли тело мужчины в лес и спрятали его в снегу. Подруга задержанного, обнаружив пропажу, написала заявление в полицию, после чего двух силовиков отправили в СИЗО. Телеграм-канал также сообщает имя участкового — Кулбаев Арман Курметович.

Источник Ura.ru рассказал, что участковый уполномоченный отдела МВД Красноселькупского района в селе Толька 30 декабря 2017 года по заявлению женщины задержал ее мужа за дебош. Собеседник издания подтвердил, что в 11 вечера его поместили в казенное неотапливаемое помещение, а после забыли на двое суток.

В пресс-службе управления СК по округу отказались комментировать ситуацию. В управлении МВД по ЯНАО изданию рассказали, что сейчас проводится служебная проверка и решается вопрос об увольнении участкового.