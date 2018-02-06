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Подтверждено решение об отказе в предоставлении Саакашвили статуса лица, нуждающегося в допзащите

05.02.2018 14:44

Судебное заседание состоялось сегодня, 5 февраля

Апелляционный суд Киева подтвердил решение об отказе в предоставлении экс-президенту Грузии и бывшему главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Решение было принято в ходе судебного заседания в понедельник, 5 февраля.

Картинки по запросу Саакашвили

Напомним, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства.

3 января 2018 года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения Управления ГМС в Киевской области, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины. Судья Окружного админсуда Киева Татьяна Скочок огласила решение: "В удовлетворении иска отказать полностью".

5 января Тбилисский городской суд признал виновным Михаила Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы. Саакашвили считает, что украинская власть намеренно ускоряет рассмотрение вопроса о его статусе в Украине, чтобы иметь формальные основания для экстрадиции его из страны.

26 января Саакашвили заявил, что Украина обратилась к Польше с просьбой о его реадмиссии. // 112.ua

 

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