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На Закарпатье двое местных жителей открыли огонь по пограничникам

05.02.2018 14:56

В Раховском районе Закарпатской области задержали двух местных жителей, которые отстреливались, убегая от пограничников. 

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.

На Закарпатье двое мужчин применили оружие против пограничников

"Во время патрулирования прилегающей к границе территории пограничный наряд отдела "Богдан" Мукачевского отряда заметил остановке транспортного средства "Тойота Ленд Крузер" чешской регистрации, из которого вышло двое неизвестных и направились в сторону государственной границы. На законное требование пограничников остановиться и предоставить документы мужчины побежали, один из них произвел несколько выстрелов вверх. В свою очередь пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх, но это не остановило злоумышленников, которые обратились в бегство по направлению населенного пункта Богдан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об инциденте пограничники сообщили сотрудникам Раховского отделения Национальной полиции в Закарпатской области и начали совместные оперативно - розыскные мероприятия.

В ходе проведенной проверки удалось установить и задержать правонарушителей. Ими оказались 30 и 25-летний жители поселка Богдан Раховского района Закарпатской области.

Кроме того, сотрудниками полиции обнаружен автомобиль, стреляную гильзу и изъято охотничий карабин.

Задержанных доставили в отдел пограничной службы. Объяснить свои поступки задержаны отказались. Оценку действиям правонарушителей и меру наказания будет определять суд.

 

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