На Закарпатье двое местных жителей открыли огонь по пограничникам

В Раховском районе Закарпатской области задержали двух местных жителей, которые отстреливались, убегая от пограничников.

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы, передает УНН.

"Во время патрулирования прилегающей к границе территории пограничный наряд отдела "Богдан" Мукачевского отряда заметил остановке транспортного средства "Тойота Ленд Крузер" чешской регистрации, из которого вышло двое неизвестных и направились в сторону государственной границы. На законное требование пограничников остановиться и предоставить документы мужчины побежали, один из них произвел несколько выстрелов вверх. В свою очередь пограничники осуществили предупредительные выстрелы вверх, но это не остановило злоумышленников, которые обратились в бегство по направлению населенного пункта Богдан", - говорится в сообщении.

Как отмечается, об инциденте пограничники сообщили сотрудникам Раховского отделения Национальной полиции в Закарпатской области и начали совместные оперативно - розыскные мероприятия.

В ходе проведенной проверки удалось установить и задержать правонарушителей. Ими оказались 30 и 25-летний жители поселка Богдан Раховского района Закарпатской области.

Кроме того, сотрудниками полиции обнаружен автомобиль, стреляную гильзу и изъято охотничий карабин.

Задержанных доставили в отдел пограничной службы. Объяснить свои поступки задержаны отказались. Оценку действиям правонарушителей и меру наказания будет определять суд.