У Івано-Франківську нетвереза дівчина стрибнула з залізничного мосту

Для цього вона близько 3:00 ночі стрибнула з моста на вулиці Незалежності, пише Місто.

“Після стрибка на залізничні колії 20-річна постраждала перебувала у свідомості та мала ознаки алкогольного сп’яніння. Вона назвала своє ім’я, проте документів при собі не мала. Дівчину госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Зараз її стан є важким. На місці події працює слідчо-оперативна група”, — розповідає речник патрульної поліції Микола Гурак.

У прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області додають, що попередня причина її вчинку — сварка з хлопцем, з яким вона напередодні відпочивала в нічному клубі. Після конфлікту дівчина відправилась вчиняти самогубство.

Про трагічний інцидент поліція отримала інформацію від свідка. // shocked.news