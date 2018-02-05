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У Івано-Франківську нетвереза дівчина стрибнула з залізничного мосту

05.02.2018 15:07

4 лютого, в Івано-Франківську молода дівчина намагалась покінчити життя самогубством.

Для цього вона близько 3:00 ночі стрибнула з моста на вулиці Незалежності, пише Місто.

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“Після стрибка на залізничні колії 20-річна постраждала перебувала у свідомості та мала ознаки алкогольного сп’яніння. Вона назвала своє ім’я, проте документів при собі не мала. Дівчину госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Зараз її стан є важким. На місці події працює слідчо-оперативна група”, — розповідає речник патрульної поліції Микола Гурак.

У прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області додають, що попередня причина її вчинку — сварка з хлопцем, з яким вона напередодні відпочивала в нічному клубі. Після конфлікту дівчина відправилась вчиняти самогубство.

Про трагічний інцидент поліція отримала інформацію від свідка. // shocked.news

 

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