Пятеро россиян, два года рывшие подкоп к нефтепроводу, попались за три метра до цели

Мужчины вырыли более 125 метров подземного тоннеля, работая вручную при помощи лопат.

В российском городе Ангарск пятеро местных жителей два года рыли лопатами подкоп к нефтепроводу, но были задержаны, когда практически достигли цели. По словам следователей, сообщники вырыли более 125 метров подземного лаза, причем работали они вручную при помощи лопат.

Об этом сообщило управление МВД РФ по Иркутской области.

Незадачливых дельцов задержали, когда до цели оставалось три метра. Во время обыска полицейские нашли металлические трубы, шланги, насосы и другое оборудование для откачки нефти.

Против мужчин возбуждено уголовное дело. Организатора уже поместили под домашний арест. // УНИАН