П’янка традиційно закінчилася трагедією

Житель Березовиці відповідатиме перед законом за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого.

Нещастя трапилося 30 січня. На лінію “102″ надійшло повідомлення від лікаря травмпункту про те, що до них бригада швидкої з тілесними ушкодженнями госпіталізувала чоловіка, 1972 року народження.

У нього медики констатували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, множинні переломи кісток лицевого черепа, забої обличчя та нижніх кінцівок. Окрім того, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

На місце злочину виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, травми потерпілий отримав після суперечки з тридцятиоднорічним товаришем. Вони обоє розпивали спиртні напої. В якийсь момент розпочалася суперечка. Односельчанин схопив пляшку і вдарив знайомого в обличчя, а після того ще кілька разів наніс удари в область голови. Побачивши, що знайомий стікає кров’ю, він викликав швидку.

Медики добу намагалися врятувати чоловіка, але їм це не вдалося, оскільки через удари утворилися крововиливи.

Спочатку правоохоронці даний злочин кваліфікували відповідно до статті 122 частина 1 ККУ. Проте після смерті потерпілого кваліфікацію змінили. Санкція статті 121 частини 2 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.

Вирішується питання про оголошення підозри та про обрання міри запобіжного заходу – це або підписка про невиїзд, або тримання під вартою. // За Збручем