Суд отклонил апелляцию Саакашвили на отказ в предоставлении ему статуса беженца

Соответствующее решение объявил председательствующий судья Андрей Коротких, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, суд постановил оставить без удовлетворения апелляционные жалобы ГМС и Саакашвили.

"Суд постановил жалобы оставить без удовлетворения", - сказал судья.

По словам адвоката, на данное решение сторона защиты будет подавать кассационную жалобу.

"Предварительное решение оставлено в силе. Данное решение будет нами обжаловано в кассационной инстанции. Мы будем дальше двигаться..",- сказал адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

Кроме того, Чернолуцкий заявил о том, что экстрадиционная проверка Саакашвили продлена на период, пока идут суды.

"Экстрадиционная проверка продлена на период, пока идут суды. Если решение об экстрадиции и будут приниматься, то это будет в незаконный способ", - сказал адвокат.

Кроме того, он отметил, что сейчас продолжаются еще три спора.

"По отношению к ГМС еще продолжаются 3 спора. Завтра в Окружном суде будет рассматриваться еще одна жалоба", - добавил он.

Отметим, осенью Государственная миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты, о который он просил из-за повторного запроса Генпрокуратуры Грузии к Украине о его экстрадиции.

Саакашвили подал в суд на ГМС из-за этого решение и проиграл суд первой инстанции. 3 января суд оставил в силе отказ ГМС в предоставлении Саакашвили дополнительной защиты.

Однако апелляцию на это решение подала сама же Государственная миграционная служба с просьбой внести в решение одно предложение. У адвокатов Саакашвили было 30 дней на обжалование решения и собирались это сделать позже. Своей апелляцией ГМС заставила защиту Саакашвили подать свою жалобу одновременно с ГМС.

Напомним, ранее сообщалось, что коллегия судей Апелляционного суда частично удовлетворила ходатайство прокуратуры и избрал для лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили меру пресечения в виде домашнего ареста.

Саакашвили подозревают в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Кроме того, по данным следствия, его деятельность финансировало окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича.