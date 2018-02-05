В Украине ежегодно от насилия гибнут 600 женщин

В Украине ежегодно от насилия гибнет 601 женщина. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда народонаселения ООН по поводу гендерного насилия.

При этом, во время военных действий погибали 174 женщины в год. Исследователи считают, что совокупные расходы общества из-за насилия в отношении женщин составляет 208 млн долларов в год.

Сумма включает в себя расходы из-за неработоспособности (2,4 млн долларов), из-за смертей (1,5 млн долларов), а также стоимость услуг, связанных с реагированием на насилие (10,1 млн долларов) и личные убытки потерпевших (111 млн долларов).

Сама женщина несет убытки из собственного кошелька в 190 млн долларов в год.

Как выяснилось, наиболее распространенной формой насилия, с которой сталкивались опрошенные женщины, оказалось физическое. О подобных случаях сообщили 79,3% респонденток.

Вторым по уровню распространения оказалось эмоциональное, психологическое насилие, которое пережили 65,5% опрошенных женщин. Треть женщин отметила об опыте экономического насилия (33,4% опрошенных). Наименее распространенным среди целевой группы населения оказалось сексуальное насилие, о котором сообщили 14,7% женщин.

Среди других форм насилия отмечались похищения, преследования, развод с детьми и запрет видеть детей.

Около половины респонденток отмечали об одновременном опыте физического и эмоционального насилия, около четверти из них информировали о сочетании физического и экономического или эмоционального и экономического насилия.