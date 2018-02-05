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В Украине ежегодно от насилия гибнут 600 женщин

05.02.2018 15:51

 При этом, совокупные расходы общества из-за насилия в отношении женщин составляет 208 млн долларов в год

В Украине ежегодно от насилия гибнет 601 женщина. Об этом свидетельствуют результаты исследования Фонда народонаселения ООН по поводу гендерного насилия. 
 
Картинки по запросу от насилия гибнут 600 женщин
 
При этом, во время военных действий погибали 174 женщины в год. Исследователи считают, что совокупные расходы общества из-за насилия в отношении женщин составляет 208 млн долларов в год. 
 
Сумма включает в себя расходы из-за неработоспособности (2,4 млн долларов), из-за смертей (1,5 млн долларов), а также стоимость услуг, связанных с реагированием на насилие (10,1 млн долларов) и личные убытки потерпевших (111 млн долларов). 
Сама женщина несет убытки из собственного кошелька в 190 млн долларов в год. 

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Как выяснилось, наиболее распространенной формой насилия, с которой сталкивались опрошенные женщины, оказалось физическое. О подобных случаях сообщили 79,3% респонденток.
 
Вторым по уровню распространения оказалось эмоциональное, психологическое насилие, которое пережили 65,5% опрошенных женщин. Треть женщин отметила об опыте экономического насилия (33,4% опрошенных). Наименее распространенным среди целевой группы населения оказалось сексуальное насилие, о котором сообщили 14,7% женщин.
 
Среди других форм насилия отмечались похищения, преследования, развод с детьми и запрет видеть детей.
 
Около половины респонденток отмечали об одновременном опыте физического и эмоционального насилия, около четверти из них информировали о сочетании физического и экономического или эмоционального и экономического насилия.
 
Пятая часть опрошенных женщин сообщила о случаях, которые характеризовались одновременно проявлениями физического, экономического и эмоционального насилия. // 112.ua

 

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