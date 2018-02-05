В столичном метро пьяные мужчины избили полицейского

Об этом сообщили в полиции Киева.

В 7:10 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение, что во время открытия станции «Арсенальная» молодые люди избили работника полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и «скорая». Полицейского с телесными повреждениями госпитализировали.

Правоохранители установили, что мужчины пытались зайти на станцию ​​до ее открытия. Когда же работник полиции открыл дверь, сразу вспыхнул конфликт: подозреваемые с кулаками набросились на полицейского в вестибюле у касс.

После этого пытались убежать, но их задержали и доставили в полицию.

Установлено, что подозреваемые – уроженцы города Прилуки, 1996 и 1993 рождения. По результатам теста на алкоголь они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. // Я и закон