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В столичном метро пьяные мужчины избили полицейского

05.02.2018 16:03

Происшествие случилось утром, после открытия станции метро «Арсенальная».

Об этом сообщили в полиции Киева.

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В 7:10 в дежурную часть управления полиции в метрополитене поступило сообщение, что во время открытия станции «Арсенальная» молодые люди избили работника полиции.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и «скорая». Полицейского с телесными повреждениями госпитализировали.

Правоохранители установили, что мужчины пытались зайти на станцию ​​до ее открытия. Когда же работник полиции открыл дверь, сразу вспыхнул конфликт: подозреваемые с кулаками набросились на полицейского в вестибюле у касс.

После этого пытались убежать, но их задержали и доставили в полицию.

Установлено, что подозреваемые – уроженцы города Прилуки, 1996 и 1993 рождения. По результатам теста на алкоголь они находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч 2. ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы. // Я и закон

 

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