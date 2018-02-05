У Здолбунові чоловік впізнав своє пальто... на злодії

В обідню пору 30-річний здолбунівчанин повертався додому, як на вулиці перестрівся із чоловіком, одягнутим в пальто, точнісінько як у нього. Коли ж дістався до будинку, то виявив там наслідки вчиненої крадіжки.

На місці події слідчо-оперативна група встановила, що невідомий, розбивши віконне скло, викрав побутові та речі домашнього вжитку, зокрема мультиварку, зарядний пристрій до ноутбука та одяг. Свою куртку злодій залишив, «обмінявши» на пальто, в якому покинув місце злочину. Як з’ясують згодом правоохоронці, чоловік до того ж перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Поліцейські Здолбунівського відділення оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 33-річний місцевий житель, раніше судимий за крадіжки. Крім того, на розгляді суду нині перебувають матеріали ще двох кримінальних проваджень за аналогічними злочинами. Молодику повідомили про підозру у вчиненні крадіжки, поєднаної з проникненням у житло, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. За клопотанням слідчого йому обрано міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до санкції статті йому загрожує до шести років позбавлення волі. // zd-media.info