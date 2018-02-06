В Москве девушка с пулей во лбу сама добралась до больницы

Медики извлекли застрявшую во лбу пулю. После этого потерпевшая пришла в полицию и написала заявление. Известно, что она находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения. Уходя из полицейского участка, заявительница сказала, что дома ее ждет маленький ребенок

В московскую больницу обратилась 21-летняя девушка, у которой врачи диагностировали огнестрельное ранение в области головы.

Пострадавшая рассказала, что в нее выстрелил грабитель, когда она отказалась отдавать ему деньги.

Личность подозреваемого в стрельбе уже установлена. Им оказался москвич 1998 года рождения, который проживает на Красноярской улице, сообщает АГН "Москва".

По предварительным данным, нападение на девушку было совершено ночью 3 февраля у дома N6, корпус 2 по Новосибирской улице. К потерпевшей подошел мужчина в маске, который потребовал отдать ему деньги, угрожая пистолетом.

Девушка отказалась подчиниться. Тогда грабитель выстрелил ей в голову и скрылся с пустыми руками.

"У потерпевшей хватило сил самостоятельно добраться до больницы. Там врачи поставили ей диагноз "инородный предмет в лобной области", - рассказал источник в правоохранительных органах.

Медики извлекли застрявшую во лбу пулю.

После этого потерпевшая пришла в полицию и написала заявление.

Известно, что она находилась в состоянии легкого алкогольного опьянения.

Уходя из полицейского участка, заявительница сказала, что дома ее ждет маленький ребенок.

Возбуждено уголовное дело по ст. 162 ("Разбой") УК РФ. // NEWSru.com