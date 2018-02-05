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Под Киевом мужчина, защищая дом, подстрелил грабителя

05.02.2018 16:40

Мужчина сообщил о происшествии в полицию и вызвал раненому "скорую".

В селе Гореничи Киево-Святошинского района произошло необычное происшествие. Злоумышленник пытался ограбить частный дом, но его остановил хозяин. Мужчина стрелял в грабителя, защищая дом и семью.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

"Около 23:43 на пульт полиции охраны Киевской области поступил сигнал – сработала тревожная кнопка в одном из охраняемых домов села Гореничи. За считанные минуты наряд полиции охраны прибыл по адресу. Правоохранители выяснили, что неизвестный мужчина проник во двор, потом в подсобное помещение, а оттуда хотел пробраться в дом. Но его заметил хозяин. 53-летний мужчина не растерялся, взял устройство для отстрела резиновых пуль и дважды выстрелил в ноги непрошеному ночному гостю", – сообщили в ГУ НП Киевской области.

По словам правоохранителей, жена в это время нажала тревожную кнопку. А после этого семейная пара позвонила в полицию по телефону 102 и вызвала скорую помощь. Медики оказали помощь раненому на месте, его жизни ничего не угрожает.

Личность злоумышленника установили. Это 23-летний житель Житомирской области. Другие обстоятельства происшествия устанавливают. Травматический пистолет с разрешительными документами забрали на экспертизу. // Сегодня

 

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