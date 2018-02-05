От «айтишника» до главного банкира: Что известно о кандидате на пост главы НБУ Якове Смолие

Смолий работает в банковской системе Украины со времен ее формирования, а последние восемь месяцев исполняет обязанности главы НБУ

Сегодня, 5 февраля, парламентский комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности рекомендовал Верховной Рада уволить с должности главы Нацбанка Валерию Гонтареву и назначить на эту позицию Якова Смолия.

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду соответствующие проекты постановлений еще 18 января.

Речь об увольнении Гонтаревой идет с апреля прошлого года, а о том, что глава государства предложит на ее должность кандидатуру Смолия, многие источники из органов государственной власти говорили еще в сентябре. Да и логично это, ведь именно он с 10 мая 2017 года (ни много ни мало – более 8 месяцев) и так исполняет обязанности главы НБУ.

Тем не менее, все же для широкой общественности Смолий – фигура у руля Нацбанка новая. А поэтому – знакомим.

От "айтишника" до главного банкира

Родился Яков Васильевич в 1961 году в селе Вербовец Лановецкого района Тернопольской области. Высшее образование получил во Львовском государственном университете имени Ивана Франка по специальности "Прикладная математика".

Согласно официальной информации, указанной на сайте НБУ, – он свободно владеет английским языком и является кандидатом экономических наук.

Первой его должностью на карьерной лестнице стало место инженера-программиста, младшего научного сотрудника Тернопольского финансово-экономического института. Проработал Смолий в вузе около четырех лет (1983-1987 гг.), а затем перешел на аналогичную должность в ПАО "Тернопольский радиозавод "Орион".

В 1991 году он уже был начальником бюро завода, однако решил сменить место работы. Именно в этом году он впервые начал работать в банковской сфере - ведущим инженером, начальником компьютерного отдела, заместителем начальника Тернопольского областного управления НБУ.

В 1994 году его новой должностью станет пост начальника управления автоматизации, а позже - зампредседателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль" (до 2005 года).

После продажи "Аваля" австрийской группе Raiffeisen Int в 2005 году за 1 млрд долл., Смолий совместно с десятью партнерами создали банк "Престиж".

Согласно информации на сайте Financial Club, в июле 2006 г. австрийский Erste Bank подписал договор о покупке 50,5% акций "Престижа" за 35,3 млн долл., но уже в декабре он решил купить 100% акций банка за 104 млн долл. Смолий продал принадлежащие ему акции, а с поста главы набсовета банка был отозван в октябре.

Впоследствии Смолий стал директором по вопросам банковского бизнеса в ЗАО "Престиж-групп" и занимал эту должность с 2006 по 2014 год.

В досье на банкира указано, что одноименный холдинг охватывал совместный бизнес (банковский, страховой, биржевой, молочный) бывших партнеров по банку "Аваль". В марте 2006 года он вошел в наблюдательные советы страховых компаний "Пуск" и "Астра". В августе того же года группа Fortis решила купить компанию "Эталон Жизнь" за 7,6 млн евро.

Помимо этого, Смолий также занимался развитием СК "Эталон", в наблюдательный совет которой вошел 24 февраля 2006 года, а возглавил его в 2009 году.

В 2013-м банкир продал 41% акций "Эталона" российскому инвестору, а его супруга Светлана Смолий – 25% акций.

Также есть информация о том, что в "Престиж-групп" Смолий занимался молочным бизнесом, был членом набсовета ЗАО "Молочний альянс", а также членом набсовета ПАО "Новоархангельский сырзавод", который покинул 14 марта 2014 года по собственному желанию.

В апреле того же года он был назначен на пост заместителя главы Национального банка, а в октябре 2016-го – первым замглавы Нацбанка.

После того, как Валерия Гонтарева в апреле 2017 года ушла в отпуск и так из него и не вернулась, он был назначен исполняющим обязанности главы НБУ.

Скромный долларовый миллионер

Согласно электронной декларации, за 2016 год (за 2017 год пока не обнародована) Смолий получил совокупный доход в размере почти 18,6 млн грн. Большая часть этих денег, 7,3 млн грн – проценты по депозитам.

На конец 2016 года на его депозитных счетах хранилось в: ПАО "Укрэксимбанк" – более 3,9 млн долл; АО "Дельта банк" – более 5,9 млн грн; АО "Укрсиббанк" – 345 тыс. грн; ПАО "Райффайзен банк "Аваль" – 114 тыс. грн и 4,5 тыс. долл.

Также в 2016 году он получил дивиденды на сумму более 5,3 млн грн и доход от передачи в аренду коммерческого недвижимого имущества на сумму свыше 3,1 млн грн.

Заработная плата в НБУ за этот временной период составила 1,8 млн грн.

Кроме этого, супруга Смолия в 2016 году получила совокупный доход в размере 2,5 млн грн, из них ее заработная плата составила 371 тыс. грн. Также она получила дивиденды в размере 723 тыс. грн и проценты по депозитам в размере около 970 тыс. грн. В частности на ее депозитных счетах на конец 2016 года хранилось в: ПАО "Укрэксимбанк" – 5,2 млн грн и 35 тыс. долл.; ПАО "Райффайзен банк "Аваль" – почти 116 тыс. грн.

В собственности супругов жилой дом площадью 418,8 кв. м в Погребах Броварского района Киевской области, квартира общей площадью 223,1 кв. м в Киеве, апартаменты площадью 177,6 кв. м в Севастополе, а также дом семейного отдыха площадью 276,9 кв. м в Гуровщине Киево-Святошинского района Киевской области.

Помимо этого Смолий владеет другим недвижимым имуществом (земельными участками и более 20 офисами) общей площадью более 13 тыс. кв. м.

В автопарке семьи Volkswagen Multivan 2012 года выпуска, Toyota Land Cruiser 100 2006 года выпуска, Mitsubishi 2002 года выпуска, Mercedes-Benz ML 350 2007 года выпуска, а также гидроцикл 307/255 2009 года выпуска и прицеп 2011 года выпуска.

Также в собственности семьи Смолия находятся долговые ценные бумаги, инвестиционные сертификаты и акции на общую сумму почти 64 млн грн, а также активы в виде корпоративных прав ряда компаний на сумму более 10,7 млн грн. // 112.ua