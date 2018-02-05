Младенцы, которых нашли в морозилке у женщины на Кировоградщине, родились мертвыми

Судебно-медицинская экспертиза установила, что двое младенцев, которых родная матери держала в морозилке домашнего холодильника в г.Александрия, в Кировоградской области, родились мертвыми.

Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУ ЧП в области.

"Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть младенцев наступила до их рождения. Расследование уголовного производства по статье 177 Уголовного кодекса - убийство матерью новорожденного ребенка, до сих пор продолжается", - сообщили в полиции.

Напомним, правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области.

Позже, УНН стало известно, что младенцы, которых нашли в морозилке домашнего холодильника в Кировоградской области, родились с разницей в год.