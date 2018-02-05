Мошенники от имени Минфина предлагают получить компенсацию за МММ и... заплатить «налог»

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Министерство финансов предупреждает украинцев об участившихся случаях мошенничества от имени Минфина с предложением выплаты компенсаций за участие в акционерном обществе МММ.
Об этом сообщается на сайте Минфина.
«В последнее время в Минфин поступают сообщения о том, что от имени министерства осуществляются звонки гражданам и предлагается компенсация за прошлое участие в АО «МММ», — отмечается в сообщении.
Мошенники звонят из Киева под различными именами и заверяют граждан, что по решению суда Минфин сейчас выплачивает «компенсации» участникам МММ.
Далее мошенники предлагают гражданам уплатить «налог» за получение компенсаций. Минфин подчеркивает, что в соответствии со статьей 152 Гражданского кодекса, любое акционерное общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам. Государство же не принимало на себя никаких обязательств по выплатам акционерам «МММ».
Минфин призывает граждан в случае получения подобных звонков от мошенников обращаться в правоохранительные органы.
АО «МММ» — крупнейшая в истории РФ финансовая пирамида, организованная Сергеем Мавроди. Изначально «МММ» была создана в 1989 году и до 1 февраля 1994 года вела только финансовую и торговую деятельность, а с 1994 года начала действовать как финансовая пирамида. По различным оценкам, в ее деятельности участвовало до 15 млн вкладчиков.
Учредители компании — Сергей Мавроди, его брат Вячеслав и Ольга Мельникова, руководитель — Сергей Мавроди. Сам Сергей Мавроди неоднократно заявлял, что два других учредителя были фигурами номинальными и необходимыми ему лишь для регистрации компании. Названием компании стала аббревиатура начальных букв фамилий ее основателей.
Компания «МММ» аккумулировала средства вкладчиков путем размещения ценных бумаг и выплачивала значительный доход. В середине августа 1994 года выплаты были прекращены, а Мавроди был обвинен в неуплате налогов и арестован.
После резкого обесценивания бумаг «МММ» 50 человек покончили жизнь самоубийством. И хотя следствие официально признало потерпевшими лишь около 10 тыс. человек, по оценкам экспертов, реально пострадало от краха финансовой пирамиды до 15 млн человек.
В октябре 1994 года Мавроди был избран депутатом Госдумы Р Ф и получил неприкосновенность.
АО «МММ» было признано банкротом 22 сентября 1997 года. // Realist
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