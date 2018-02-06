Президента призвали закрыть игровые точки, открыто орудующие под вывеской лотерей

На официальном сайте Администрации Президента Украины зарегистрирована петиция с просьбой закрыть азартные клубы под вывеской лотерей.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на текст соответствующей петиции.

Автором петиции выступил Роман Семенов. По его словам, игровые автоматы являются преступлением против украинского народа, рассадником коррупции и преступности.

"К сожалению, большинство украинцев сегодня проживают за чертой бедности, поэтому легко "глотают" обманчивую наживку легкого обогащения, на чем наживаются владельцы игорных заведений", - пояснил он.

Разрушение молодых семей, деградация личности, кражи и убийства - это не полный перечень прямых последствий деятельности одноруких бандитов, убежден Р.Семенов.

Напомним, в столичном заведении "Украинской национальной лотереи" в ходе конфликта убит человек. По данным СМИ, в заведении могли организовывать незаконные азартные игры.