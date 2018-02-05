Алиментные должники уже завтра не смогут ездить за границу и водить авто

С завтрашнего дня родители, которые имеют долги по уплате алиментов более 6 месяцев, не смогут выезжать за границу, их будет ограничено в праве пользования транспортными средствами, и их могут отправить на общественные работы.

Об этом рассказал на пресс-конференции министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

Министр отметил, что 6 февраля вступает в силу закон, ужесточающий ответственность за неуплату алиментов.

"С завтрашнего дня (начнет действовать - ред.) упрощенная процедура запрета выезда за границу для тех из родителей, которые являются злостными неплательщиками алиментов. То есть, те, которые более 6 месяцев совокупно не платили алименты своему ребенку", - сказал он.

Петренко объяснил, что с завтрашнего дня начинает действовать через систему автоматизированного обмена процедура, по которой государственный исполнитель обязан при наличии общего долга отца перед своим ребенком внести постановление, запрещающее выезд такому отцу за границу.

По его словам, с 6 февраля вступают в силу совместные приказы Минюста и МВД об ограничении в праве пользования транспортными средствами для родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов более 6 месяцев, также в праве на охоту, использования оружия.

"Следующая новация. По той категории родителей, которые не имеют якобы никакого имущества или официального дохода и накапливают большой долг перед своим ребенком по уплате алиментов, то есть, задолженность составляет более 6 месяцев, государственный исполнитель получает право с завтрашнего дня составлять протокол и направлять его в суд для применения к такому отцу административную ответственность в виде общественно-полезных работ", - сказал министр.

Речь идет, уточнил он, об уборке улиц, ремонте соответствующих объектов инфраструктуры и направление всех средств, которые будут получать такой горе-отец, на счет ребенка.

Кроме того, рассказал Петренко, с завтрашнего дня также вступает в силу норма о том, что родитель, который уклоняется от уплаты алиментов, теряет на этот период право на предоставление согласия другому из родителей о выезде ребенка на короткий срок за границу для обучения, лечения или отдыха.

Министр добавил, что все упомянутые выше ограничения будут применяться на тот период, пока родитель, имеющий долг по уплате алиментов более 6 месяцев, не погасит его полностью.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада ужесточила ответственность за неуплату алиментов. Парламентарии 294 голосами поддержали соответствующий законопроект.