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В Днепре грабитель пытался зарезаться при задержании

05.02.2018 17:58

Довести дело до конца мужчине не удалось

В Днепре злоумышленник пытался избежать правосудия, покончив с собой. Об этом сообщает местная полиция.

Фото: eg.ru

По данным ведомства, мужчина в течение одного вечера совершил два разбойных нападения. Еще два аналогичных преступления на территории города он совершил в январе.

"2 февраля в офис по предоставлению услуг кредитования зашел мужчина, который стал угрожать персоналу ножом, после чего завладел деньгами в сумме более 3 000 гривен. Понимая, что на месте преступления через несколько минут окажутся правоохранители, грабитель воспользовался общественным транспортом и переехал в другой район города. Там он сразу забежал в аналогичный офис кредитования и по подобной схеме завладел деньгами", – рассказали в полиции.

С ножом в руках мужчина бросился бежать, чем привлек внимание правоохранителей, находившихся поблизости. Поняв, что бежать ему некуда, грабитель ножом нанес себе удар в шею. С места преступления мужчину доставили в медицинское учреждение. // Сегодня

 

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