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«Бывший» Верховный суд не отдал секретную документацию новому составу

05.02.2018 18:12

Предыдущий состав Верховного Суда отказался передавать секретную документацию новому Верховному Суду.

Об этом на брифинге сказал исполняющий обязанности председателя Верховного Суда (предыдущего состава) Василий Гуменюк, передают Українські Новини.

Предыдущий состав Верховного Суда отказался передавать секретную документацию новому Верховному Суду. Фото: zib.com.ua

Он заявил, что Верховный Суд не был ликвидирован, а был переименован (из "Верховный Суд Украины" в "Верховный Суд"), а значит на данный момент функционируют оба учреждения.

"Где вы нашли, что Верховный Суд ликвидирован? Такого законодательного акта нет!.. Распорядительного акта, на основании которого можно сказать, что Верховный Суд Украины ликвидирован, не поступало", - заявил Гуменюк.

Он заявил, что в случае ликвидации предыдущий состав суда должен уничтожить всю секретную документацию и жесткие диски.

"Чем страшна ликвидация Верховного Суда Украины? При ликвидации уничтожается, например, жесткий диск Верховного Суда и другие секретные материалы, которые имеют срок хранения 3-5 лет. Мы их не можем передать новому Верховному Суду, чтобы он пользовался", - заявил Гуменюк.

В частности, речь идет о делах о реабилитации жертв политических репрессий в СССР.

Гуменюк считает необходимым найти выход из сложившейся юридической коллизии или дождаться решения Конституционного Суда относительно конституционного создания нового Верховного Суда.

 

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