На Донетчине в ходе семейной ссоры женщина зарезала сожителя

В Донецкой области во время семейной ссоры женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

В полицию Краматорска обратился местный житель, который сообщил о смерти своего соседа.

"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения. Как позже выяснилось, женщина, чтобы замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп", - отметили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы. // УНН