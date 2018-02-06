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На Донетчине в ходе семейной ссоры женщина зарезала сожителя

06.02.2018 09:18

В Донецкой области во время семейной ссоры женщина нанесла удары ножом своему сожителю, после чего пыталась выдать убийство за естественную смерть. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Семейная ссора: женщина в Донецкой области зарезала сожителя

В полицию Краматорска обратился местный житель, который сообщил о смерти своего соседа.

"На месте событий полицейские увидели разбросанные таблетки и тело хозяина посреди комнаты. Его сожительница выдвигала версию, что причиной смерти могли стать именно проблемы с сердцем. Однако на теле жертвы эксперты обнаружили ножевые ранения. Как позже выяснилось, женщина, чтобы замаскировать преступление, вымыла пол, спрятала нож и перевернула труп", - отметили в пресс-службе Краматорского отдела полиции.

За совершенное преступление женщине грозит до 15 лет лишения свободы. // УНН

 

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