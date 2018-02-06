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На Луганщині попереджено незаконне привласнення бюджетних коштів на суму понад 2 млн. грн.

06.02.2018 09:27

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України (замах на незаконне привласнення бюджетних коштів)

В межах проведення операції «Рубіж 2018» встановлено, що одне з великих підприємств-виробників регіону намагалось здійснити не типовий для основного виду своєї діяльності експорт обладнання до Російської Федерації, застосувавши нульову ставку з податку на додану вартість.

Картинки по запросу прокуратура Луганської області

При цьому, посадові особи цього підприємства надали до митниці неправдиві відомості щодо походження вказаного обладнання та його вартості, крім того намагались отримати бюджетне відшкодування по цих операціях на суму понад 2 млн грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст.191 КК України, у межах якого проведеними під процесуальним керівництвом прокуратури Луганської області першочерговими слідчо-оперативними заходами незаконний експорт обладнання вартістю 1 млн грн був попереджений, обладнання вилучено.

Досудове розслідування триває. 

Прес-служба прокуратури Луганської області

 

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