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В Одесской области педофила-насильника посадили на 15 лет

06.02.2018 09:36

В Одесской области суд приговорил 40-летнего мужчину к 15 годам лишения свободы за изнасилование 12-летней девочки.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Картинки по запросу суд

«Коллегией судей жителя с. Новая Покровка признан виновным и приговорен к 15 годам заключения. Следует отметить, что это максимальная мера наказания за преступление указанной категории, определенная Уголовным кодексом Украины», — говорится в сообщении.

По данным следствия, во время совершения преступления мужчина был нетрезв и избил свою жертву, чтобы преодолеть физическое сопротивление.

Обвиняемый свою вину признал частично и отказался от дачи показаний в судебном заседании.

 

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