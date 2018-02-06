17-летнего подростка соседи убили и... съели из-за двух долларов

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
После ссоры из-за денег мужчины ударили парня по голове трубой.
В штате Карабобо, Венесуэла, 17-летнего подростка убили и съели из-за долга в 500 тысяч боливаров (около $2). После этого злоумышленники заркопали кости парня в яме.
Об этом сообщает портал Excelsior.
Как сообщается, парень поспорил из-за денег с соседом и его сыном. В ходе ссоры они ударили его по голове трубой, приготовили и съели кожу и мускулы. После этого они закопали его останки в яме.
"Мы знаем, что они спорили из-за 500 тысяч боливаров, но не знаем, кто кому был должен", – рассказали родственники погибшего.
Убийцы под давлением семьи погибшего признались в содеянном и показали полиции место захоронения останков. // УНИАН
90% логистики Крыма до начала оккупации обеспечивалось через материк. Поэтому уже в марте 2014 года было понятно, что следующим этапом Кремль начнет строить сухопутный...