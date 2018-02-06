Нет человека – нет проблем? В РФ фигурант дела о воровстве при строительстве подлодок, умер в СИЗО

В Санкт-Петербурге в СИЗО умер бизнесмен Валерий Пшеничный — фигурант дела о хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на строительство подводных лодок, сообщил ТАСС адвокат Александр Семченков.

«С момента заключения под стражу он находился в четырехместной камере. Сегодня [в понедельник] он примерно на час оставался в камере один. После этого его обнаружили мертвым», — рассказал Семченков. Причины смерти Пшеничного пока не установлены, добавил он.

В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что Пшеничный ранее чувствовал себя плохо, у него было высокое давление. «Он сам высказывал предположение, что может умереть в изоляторе», — сказал собеседник агентства.

Соседи Пшеничного по камере, заявили источники «Фонтанки», не замечали никаких признаков того, что бизнесмен может захотеть покончить с собой.

При этом в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге РБК рассказали, что Пшеничный, по имеющимся у них данным, совершил самоубийство.