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Нет человека – нет проблем? В РФ фигурант дела о воровстве при строительстве подлодок, умер в СИЗО

06.02.2018 10:17

В Санкт-Петербурге в СИЗО умер бизнесмен Валерий Пшеничный — фигурант дела о хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на строительство подводных лодок, сообщил ТАСС адвокат Александр Семченков.

«С момента заключения под стражу он находился в четырехместной камере. Сегодня [в понедельник] он примерно на час оставался в камере один. После этого его обнаружили мертвым», — рассказал Семченков. Причины смерти Пшеничного пока не установлены, добавил он.

Картинки по запросу умер в СИЗО

В свою очередь осведомленный источник «Интерфакса» сообщил, что Пшеничный ранее чувствовал себя плохо, у него было высокое давление. «Он сам высказывал предположение, что может умереть в изоляторе», — сказал собеседник агентства.

Соседи Пшеничного по камере, заявили источники «Фонтанки», не замечали никаких признаков того, что бизнесмен может захотеть покончить с собой.

При этом в аппарате уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге РБК рассказали, что Пшеничный, по имеющимся у них данным, совершил самоубийство.

  • Валерий Пшеничный занимал пост гендиректора компании АО «Новит Про», выполняющего госконтракт на постройку подводных лодок проекта «Варшавянка» вместе с «Адмиралтейскими верфями».
  • В январе Пшеничный стал фигурантом уголовного дела. Его и заместителя главного инженера «Адмиралтейских верфей» Глеба Емельченкова заподозрили в завышении стоимости контракта на разработку трехмерной модели корпуса, общесудовых систем и оборудования подлодок «Варшавянка». Ущерб, по версии следствия, превысил 100 миллионов рублей.
  • 18 января Пшеничный и Емельченков были арестованы. Свою вину оба фигуранта дела не признавали. // Медуза

 

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