На Буковині прикордонники затримали іноземця, який розшукується Інтерполом

Чоловіка який ймовірно причетний до переміщення наркотичних засобів затриманона кордоні з ЄС.

Іноземиць намагався перетнути кордон вчора через пункт пропуску «Порубне». Під час проходження паспортного контролю, відбулось спрацювання бази даних Інтерпол.

Як з’ясувалося пізніше, тридцятишестирічний громадянин Греції розшукувався правоохоронними органами однієї із сусідніх країн, в якій його підозрюють у переміщенні наркотичних речовин. Після складання відповідних документів затриманого чоловіка передано співробітникам Національної поліції.

По даному факту проінформовано чергового Українського бюро Інтерполу в м. Києві.

Прес-служба Чернівецького прикордонного загону