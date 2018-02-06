Израиль уведомил о депортации 20 тысяч африканских мигрантов. Пока — добровольно

В течение двух месяцев мигрантам предлагают покинуть страну добровольно, иначе потом они будут арестованы

В воскресенье власти Израиля разослали уведомления о выселении 20 тысяч африканским мигрантам, давая им два месяца, чтобы покинуть страну, иначе их арестуют. Об этом сообщает Reuters.

"Правительство Израиля предлагает мигрантам, большинство которых прибыло из Судана и Эритреи, 3,5 тысяч долларов и билет на самолет в "безопасный пункт назначения в страны Африки к югу от Сахары", - говорится в сообщении.

В сообщениях о депортации не указывается, в какую страну депортируют африканских мигрантов, но правозащитные группы назвали возможными принимающими странами Уганду и Руанду.

Парламент Израиля утверждает, что мигранты являются "аферистами", ищущими работу, а не убежище, но раввины, небольшая группа выживших после нацистского Холокоста и граждане Израиля утверждают, что Израиль должен проявлять большее сострадание к мигрантам.

19 ноября на заседании правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении депортировать 40 тысяч африканских беженцев. Высылка из страны будет проводиться в контексте "трехступенчатой" политики в отношении беженцев. // 112.ua