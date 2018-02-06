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Вандала, разбившего стелу Героям Небесной сотни в Киев, избили после выхода из СИЗО

06.02.2018 10:51

Ответственность взяли на себя экс-бойцы "Торнадо".

В Киеве жестоко побили жителя оккупированного Севастополя Юрия Чеканова, который в октябре 2017 года разбил плиты на аллее Героев Небесной сотни в столице. Инцидент произошел после того, как обвиняемый в хулиганстве вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО. Об этом написал в Facebook бывший командир расформированной роты "Торнадо" Руслан Абальмаз (Онищенко).

Фото Руслана Абальмаза.

В частности Руслан Абальмаз отметил, что именно экс-бойцы "Торнадо" берут на себя ответственность за избиение Чеканова.

"5 февраля в 12часов дня с рук нашего президента получил свободу сепаратист, который 4 месяца назад разбил Мемориал Небесной Сотни, расположенный на аллее Героев Небесной Сотни! … Мы бойцы Торнадо хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символы нашей Свободы, лишится её и будет наказан", - написал экс-командир Торнадо.

На фото, которые опубликовал Абальмаз видно, что избитый севастополец лежит весь в крови, а на нем картонный лист с надписью "Поднял руку на Украину, на святое – будем ломать". // zn.ua

 

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