Вандала, разбившего стелу Героям Небесной сотни в Киев, избили после выхода из СИЗО

В Киеве жестоко побили жителя оккупированного Севастополя Юрия Чеканова, который в октябре 2017 года разбил плиты на аллее Героев Небесной сотни в столице. Инцидент произошел после того, как обвиняемый в хулиганстве вышел на свободу из Лукьяновского СИЗО. Об этом написал в Facebook бывший командир расформированной роты "Торнадо" Руслан Абальмаз (Онищенко).

В частности Руслан Абальмаз отметил, что именно экс-бойцы "Торнадо" берут на себя ответственность за избиение Чеканова.

"5 февраля в 12часов дня с рук нашего президента получил свободу сепаратист, который 4 месяца назад разбил Мемориал Небесной Сотни, расположенный на аллее Героев Небесной Сотни! … Мы бойцы Торнадо хотим сказать, что пока бьются наши сердца, каждый, кто подымит руку на символы нашей Свободы, лишится её и будет наказан", - написал экс-командир Торнадо.

На фото, которые опубликовал Абальмаз видно, что избитый севастополец лежит весь в крови, а на нем картонный лист с надписью "Поднял руку на Украину, на святое – будем ломать". // zn.ua