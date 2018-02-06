Псевдоврач заразил ВИЧ 21 человека

Представитель сферы здравоохранения Индии Сушил Чоудхури сообщил, что псевдоврач, который лечил бедных сельских жителей от простуды, кашля и диареи, заразил по меньшей мере 21 из них ВИЧ-инфекцией, используя зараженные шприцы и иглы, передает Assocіated Press.

Со слов чиновника, полиция ищет Раджендру Ядаву, который бежал из Бангармау, небольшого городка в северном штате Уттар-Прадеш.

Жители деревни говорят, что редко видели, как он меняет иглы. С.Чоудхури заявил во вторник, что это, вероятно, привело к распространению ВИЧ.

Согласно данным UNAIDS, в Индии к концу 2016 года проживало 2,1 миллиона человек с ВИЧ. // УНН