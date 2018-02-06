Рада преодолела «оппоблокировку» для подписания законопроекта о реинтеграции Донбасса

Депутаты отклонили соответствующее постановление "Оппозиционного блока": за проголосовали только 37 депутатов, против - 158 народных избранников

Верховная Рада Украины отклонила постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Теперь спикер парламента Андрей Парубий сможет подписать законопроект и передать его на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

Напомним, ранее депутаты от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев заблокировали подписание законопроекта о реинтеграции Донбасса, зарегистрировав постановление об отмене результатов голосования за документ.

Напомним, Верховная Рада 18 января 280 голосами приняла закон №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях". Документ относит к оккупированным территориям особые районы Донецкой и Луганской области, на которых действует оккупационная администрация РФ. Датой начала оккупации со ссылкой на другой закон определили 20 февраля 2014 года. На Россию как государство-агрессора возложена ответственность за нарушение прав человека на оккупированных территориях. Украина считает все документы, выданные на оккупированных территориях, недействительными, кроме справок о рождении и смерти.

Украина предпринимает дипломатические меры для обеспечения государственного суверенитета. Вместе с тем для сопротивления агрессии со стороны РФ создается Объединенный оперативный штаб. Полномочия его руководителя утвердит главнокомандующий ВСУ по представлению министра обороны. Разработать документ уполномочен Генштаб ВСУ. В документе прописаны права привлеченных к противодействию агрессии. // 112.ua