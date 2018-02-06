Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 05.02.2018

До Біляївського відділу поліції звернувся 52-річний місцевий житель та повідомив, що невідома особа незаконно заволоділа його мотоциклом. Сума збитку становить 15 тисяч гривень. У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками поліції викрито 41-річного чоловіка, який надав правдиві свідчення.

Співробітниками групи реагування патрульної поліції Подільського відділу поліції викрито раніше судимого місцевого мешканця, який викрав металеві вироби з домоволодіння пенсіонерки. Загальна сума збитку - понад 500 гривень. Речові докази вилучені та повернені заявниці. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

До чергової частини Ізмаїльського відділу поліції звернулась місцева мешканка, яка повідомила, що невідома особа проникла на подвір’я її будинку, звідки скоїла крадіжку велосипеду. Вжитими заходами поліцейські встановили особу правопорушника. Ним виявився 43-річний односелець потерпілої. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

ВК ГУНП в Одеській області