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В аеропорту Одеси затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини

06.02.2018 11:35

У пункті пропуску «Одеса-авіа» співробітники Держприкордонслужби виявили злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Під час оформлення пасажирів рейсу «Одеса-Стамбул» на одного з іноземців спрацювала база даних Інтерполу.

затриманий

Як було встановлено, громадянина Грузії розшукували правоохоронні органи Казахстану для притягнення до кримінальної відповідальності за викрадення людини.

Про факт виявлення правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу. Затриманого передано представникам Національної поліції. // ДПСУ

 

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