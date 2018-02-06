В аеропорту Одеси затримано іноземця, якого розшукував Інтерпол за викрадення людини

У пункті пропуску «Одеса-авіа» співробітники Держприкордонслужби виявили злочинця, який перебував у міжнародному розшуку.

Під час оформлення пасажирів рейсу «Одеса-Стамбул» на одного з іноземців спрацювала база даних Інтерполу.

Як було встановлено, громадянина Грузії розшукували правоохоронні органи Казахстану для притягнення до кримінальної відповідальності за викрадення людини.

Про факт виявлення правопорушника поінформовано Укрбюро Інтерполу. Затриманого передано представникам Національної поліції. // ДПСУ