Нардепа из «региональных» обвинили в сговоре с ФСБ и уничтожении 20 танков ВСУ

Компания народного депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарёва вместе с ФСБ РФ и Минобороны Украины поставляла некачественное моторное масло для военной техники ВСУ.

Об этом во вторник с трибуны парламента заявил нардеп из фракции "Батькивщина" Сергей Соболев.

Он сообщил, что название компании "Агринол". Сейчас по данному факту открыто уголовное производство. По ходатайству следователей суд постановил изъять документацию у компании.

Депутат показал решение суда и зачитал его текст, который свидетельствует о том, что должностные лица Минобороны в сговоре со спецслужбами и разведкой РФ и субъектами хозяйствования, начиная с 2016 года, поставляли некачественное масло для украинской военной техники, что привело к остановке более 20 танков.

"Теперь их фактически можно выбрасывать на свалку", - отметил он.

Соболев сообщил также, что когда СБУ разоблачила эту аферу, в которой, между прочим, фигурируют меченые купюры, которые выдавались в качестве взятки представителям Минобороны, в Славянске Донецкой области 27 января 2017 года сгорел склад с 350 тоннами этого масла.

"Таким образом пытались спрятать все концы", - добавил нардеп.

Он рассказал, что ранее Пономарев возглавлял отделение Партии регионов в Бердянске Запорожской области.

Соболев объявил свое депутатское обращение к СБУ, прокуратуре и НАБУ с требованием ответить, как будут наказаны фигуранты этого дела. // Украинская правда