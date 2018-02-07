Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Красный террор в фотографиях. Как чекисты уничтожали людей в Украине и не только (18+)

Голосование

Какая судьба ждет Саакашвили в Украине?

Его депортируют в Грузию
Ему вернут гражданство
Ничего ему не будет, дело замнут - Тимошенко снова посадят
Его выдворят из Украины через 90 дней
...

Технологии

Загрузка...
Печать

Судейские саботируют дело своего коллеги-взяточника, который стрелял в детективов НАБУ (видео)

06.02.2018 14:25

Судебный процесс над Алексеем Бураном постоянно затягивается.

В марте 2016 года Алексея Бурана сотрудники НАБУ поймали на взятке в полмиллиона гривен. Впрочем, когда правоохранители прибыли к судье домой с обыском, тот открыл огонь по детективам и пытался убежать, но его задержали. Верховная Рада дала согласие на арест судьи-стрельца, впрочем, судебный процесс над ним постоянно затягивается.

Картинки по запросу продажный суд

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение.

Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

В июле 2017 года Центр противодействия коррупции сообщил, что судьи в Николаеве "один за одним увольняются", отказываясь рассматривать дело своего коллеги-взяточника Бурана. 

УНИАН

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...