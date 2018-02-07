Судейские саботируют дело своего коллеги-взяточника, который стрелял в детективов НАБУ (видео)

В марте 2016 года Алексея Бурана сотрудники НАБУ поймали на взятке в полмиллиона гривен. Впрочем, когда правоохранители прибыли к судье домой с обыском, тот открыл огонь по детективам и пытался убежать, но его задержали. Верховная Рада дала согласие на арест судьи-стрельца, впрочем, судебный процесс над ним постоянно затягивается.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Одессе детективы НАБУ задокументировали факт получения судьей Бураном взятки в 500 тыс. грн за вынесение необходимого решения в деле о взыскании долга. Во время следственных действий судья оказал сопротивление детективам, стреляя на поражение.

Судье было вручено подозрение в совершении преступления по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

31 марта Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Бурана. В парламенте судья заявил, что предъявленные ему обвинения не соответствуют действительности.

В июле 2017 года Центр противодействия коррупции сообщил, что судьи в Николаеве "один за одним увольняются", отказываясь рассматривать дело своего коллеги-взяточника Бурана.

УНИАН