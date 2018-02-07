Суд отказал Саакашвили в еще одном иске против ГМС

Окружной административный суд Киева отказал экс-главе Одесской ОГА Михеилу Саакашвили признать противоправной бездеятельность Государственной миграционной службы Украины УГМС в Киевской области по рассмотрению жалобы на решение об отказе признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.

"Окружной административный суд города Киева постановил: иск Саакашвили Михеила Николозовича Государственной миграционной службы Украины и Управления Государственной миграционной службы в Киевской области о признании бездействия противоправным отказать полностью, поскольку ответчики не вышли за пределы разумного срока при рассмотрении обжалуемых истцом действий. Решение суда может быть обжаловано в Киевском апелляционном административном суде", - говорится в резолютивной части решения.

Напомним, 5 февраля 2018 года Киевский апелляционный административный суд признал правомерным отказ Государственной миграционной службы в предоставлении экс-главе Одесской ОГА М.Саакашвили статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите. // УНН