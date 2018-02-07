Их дом – тюрьма: почему в Беларуси бывшие заключенные возвращаются в места лишения свободы

Только 40-50% освободившихся из мест лишения свободы трудоустраиваются. Большинство из них теряют работу в первый год, пишет издание "Завтра твоей страны".

Помощь в трудоустройстве бывшим заключенным оказывают районные территориальные центры социального обслуживания населения. Некоторые находят работу через центры занятости. Около 25% освободившихся устраиваются за счет брони на предприятиях. Минус такого подхода в том, что в бывший заключенный должен сам прийти и попросить помощи в трудоустройстве, отмечается в исследовании «Труд в пенитенциарной системе Беларуси», которое провел Центр социальных и экономических исследований CASE Belarus.

− Трудоустройство в том виде, как его организовывают территориальные центры социального обслуживания населения или реабилитационные центры, не является панацеей, если освободившимся из заключения не уделять должного внимания практически каждый день, − говорит один из авторов исследования, президент CASE Belarus Серж Навродский.

По данным Министерства внутренних дел, 39,5% освобожденных повторно совершают преступления. 70% из тех, кто снова нарушил закон, нигде не учатся и не работают.

Почему заключенные не хотят трудиться?

Низкие данные по трудоустройству освобожденных и количество повторных преступлений свидетельствуют о том, что государство не справляется с ресоциализацией бывших заключенных — таков один из выводов исследования.

Более успешной была бы интеграция бывших осужденных при системном подходе к реабилитации. Но в Беларуси нет единой межведомственной программы их возврата в общество. Частичной реинтеграцией бывших заключенных занимаются конфессиональные организации и христианские сообщества.

− Часто освободившимся нужно желание реабилитироваться, начать «нормальную» жизнь, а не просто стать на учет в ТЦСОН. Над этим хорошо работают на церковных площадках. И благодаря этому, уровень рецидивов среди участников программ опускается ниже 5%, − рассказывает эксперт.

Успех площадок при церквях обеспечивают две ключевые особенности. Священники, имея доступ в колонии, начинают работать с людьми еще там, а после освобождения наставники по два-три часа в день оказывают духовную и психологическую поддержку.

Программа реабилитации на площадках при церквях, как правило, длится 3-4 месяца. Если освободившимся в это время негде жить, им предоставляют крышу над головой, обеспечивают временным местом работы, помогая найти постоянное.

Подопечными церкви становятся, в том числе наиболее уязвимые лица из категории освободившихся из мест лишения свободы – не имеющие жилья и связей с родными, страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, ВИЧ-инфицированные.

Подход церковных площадок по реабилитации бывших заключенных более эффективен по сравнению с государственной системой.

Большинство заключенных, участвующих в программах реабилитации при церквях, трудоустраивались и сохраняли работу больше года. Половина участников образовали семьи. Часть заключенных избавились от алкогольной и наркотической зависимости, при том, что программа не предусматривала целенаправленной работы с этими проблемами. В то же время у бывших заключенных улучшалось психическое состояние, повышалась самооценка.

Но при отсутствии постоянного финансирования программы ресоциализации заключенных долго не живут, отмечает Серж Навродский. Сейчас в разных регионах страны такие площадки работают, в основном, за счет средств церкви.

− Если бы существовала организация, оказывающая подобные услуги по реабилитации, и ей дали бы возможность попасть в колонии, чтобы начинать работать с заключенными еще там, то последние совершали бы гораздо меньше преступлений. Внедрение подобной практики по всей стране и развитие системных целенаправленных программ реабилитации заключенных снизило бы уровень рецидива с сегодняшних 39% в два раза, − подчеркивает Серж Навродский.

Как показывает сравнение данных по высокому уровню безопасности и количеству заключенных, пенитенциарная система нацелена на удержание заключенных на максимально длительный срок.

− В рейтинге безопасности Беларусь находится на очень высоком месте. Это говорит о низком уровне преступности. С другой стороны, число заключенных на душу населения в Беларуси одно из самых высоких в Европе. Тюрьмы переполнены, а средний срок заключения, по нашим расчетам, больше семи лет, − говорит глава Центра социальных и экономических исследований CASE Belarus.

Получается, кроме пользы для самих освободившихся, в результате снижения повторной преступности происходит сокращение расходов на содержание заключенных и административного аппарата государственных служб по исполнению наказаний.