Осторожно! Новый мошенничества — иностранное гражданство за пару тысяч евро

В интернете посредники предлагают решить вопрос с новым паспортом, но украинцам это гроит серьезными проблемами

В Украине набирает популярность новый вид мошенничества по якобы оформлению иностранного гражданства для украинцев.

В соцсетях появляются группы, которые предлагают украинцам гражданства нескольких стран Восточной Европы на выбор. Паспорт обещают уже через год.

"Поможем получить гражданство Евросоюза. Быстро и гарантированно", пишут в интернете. Таких объявлений много. Такой себе Павел обещает сделать паспорт Румынии меньше чем за год – цена вопроса две тысячи евро.

По официальным данным, чтобы претендовать на румынский паспорт, надо обязательно знать румынский язык и жить в стране не менее пяти лет. Однако юрист Александр тоже обещает быстрое гражданство, и уверяет – все это лишнее.

"В законодательстве Румынии написано четко – язык знать не нужно. Вся наша задача не изучить язык, а прочитать текст присяги – 20 слов на румынском языке", – говорит он.

А вот в Миграционной службе Украины уверяют, что любые посредники, которые пытаются предложить какие-то услуги в этом плане, если это не просто консультация, то это очевидное мошенничество.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний, которые трудоустраивают украинцев за рубежом, Васили Воскобойник тоже не верит обещаниям посредников.

"Если вы хотите получить именно гражданство Румынии, Польши или Чехии, получайте либо рабочую визу, либо начинайте заниматься там бизнесом, заезжайте на законных основаниях. Если кто-то думает, что взяв 1-2 тыс. евро он купит себе гражданство того или иного государства с целью ехать куда-то дальше, здесь уже криминальный подтекст", – рассказал он.

Большинство любителей румынского паспорта хочет трудоустроиться с ним отнюдь не в Румынии, где зарплата невысокая. Едут в Германию или США, а там эти документы начинают тщательно проверять. В случае выявления липовых документов, ложных родственников или поддельных результатов экзамена, заявителю грозит депортация, штраф или даже тюрьма, ведь в ЕС активно борются с коррупцией.

Как ранее рассказывал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, минимум 150 депутатов в Украине имеют двойное, тройное и даже пятерное гражданство.

Напомним, 13 марта, президент Украины внес в Верховную Раду законопроект о лишении гражданства. Он предусматривает внесение изменений в действующий Закон Украины "О гражданстве". В частности, если он будет принят и вступит в силу, украинцы, которые получают гражданство другой страны, будут автоматически лишаться украинского. // Сегодня