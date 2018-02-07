В России банда, руководимая зеком из колонии, похититила 4-летнего мальчика

Следователи Самарской области предъявили обвинения шестерым фигурантам уголовного дела о нападении на молодую мать и похищении ее сына. В дальнейшем вымогатели требовали выкуп за освобождение малолетнего ребенка.

Уголовное наказание за это преступление грозит четырем местным жителям и двум приезжим из ближнего зарубежья. "По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 24 января 2018 года около 07:30 обвиняемые на автомашине подъехали к одному из подъездов дома, расположенного на Мостовой улице в Кинеле Самарской области. Когда из квартиры дома вышла женщина с четырехлетним ребенком, один из обвиняемых стал удерживать ее в подъезде, а другие злоумышленники схватили сына потерпевшей. Малыша они посадили в автомобиль "Лада Приора" и увезли в Самару "с целью дальнейшего удержания ребенка до получения выкупа за его освобождение". Злоумышленники требовали два миллиона рублей.

В течение нескольких часов сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить вымогателей и задержать их. В операции по поимке похитителей ребенка участвовали сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области, офицеры СОБР "Омега" управления Росгвардии.

"Мальчик был обнаружен в Кировском районе города Самары и передан матери", - отметили в СК РФ.

Задержанных обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "а, д, з" ч. 2 ст. 126 ("Покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений"), п. "а, д, з" ч. 2 ст. 126 ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений").

Расследование ведут сотрудники третьего отдела по расследованию особо важных дел областного управления СК РФ. "Назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы", - заключили в ведомстве.

Ранее телерадиокомпания "Терра" сообщала, что в рамках расследования был задержан ранее судимый мужчина и две его сообщницы. А организатором похищения ребенка был заключенный, отбывающий в настоящий момент наказание. // NEWSru.com