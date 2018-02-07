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Курс биткоина упал ниже $6,5 тыс.

06.02.2018 15:17

Курс самой популярной криптовалюты биткоин вновь снизился и приблизился к $ 6,5 тыс.

Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.com.

Картинки по запросу биткоин

По состоянию на 13:00 во вторник, 6 февраля, курс биткоина снизился до $ 6,445 тыс. (-17,28% за последние 24 часа).

Курс криптовалюты Ethereum к указанному времени составил $ 624,48 (-20,92% за последние 24 часа), курс криптовалюты Ripple — $ 0,64 (-17,5%), криптовалюты Bitcoin Cash — $ 815,68 тыс. (-20,72%).

Капитализация биткоина составляет $ 108,59 млрд, криптовалюты Ethereum — $ 60,85 млрд, Ripple — $ 24,87 млрд, Bitcoin Cash — $ 13,83 млрд.

Общая капитализация рынка криптовалют к указанному времени составила $ 297,9 млрд.

Курсы криптовалют снижаются на фоне рекордного падения, произошедшего 5 февраля на мировых фондовых рынках. Ведущий американский индекс Dow Jones в понедельник, 5 февраля, упал на 1175 пунктов, потеряв около 4,6%. В течение дня падение достигало почти 1600 пунктов. Более серьезное снижение происходило только в разгар финансового кризиса 2008 года (по итогам недели, завершившейся 10 октября 2008 года, индекс потерял 1874 пункта).

Как сообщалось, биткоин в декабре 2017 года достигал максимума в $ 20 тыс.

5 февраля 2018 года курс биткоина приблизился к $ 7,5 тыс.

13 января количество добытых биткоинов составило 16,8 млн, что составляет 80% общего возможного объема (21 млн). // Realist

 

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