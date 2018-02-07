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Экс-глава Николаевского облсовета погиб в страшном ДТП (фото)

06.02.2018 15:29

В дорожно-транспортном происшествии погиб бывший председатель и многолетний депутат Николаевского областного совета Владимир Луста.

Об этом сообщил 6 февраля в Facebook председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

 ДТП

"Выражаю искренние соболезнования по поводу трагической гибели депутата Николаевского областного совета нескольких созывов, в прошлом - председателя облсовета Владимира Викторовича Лусты", - пишет губернатор.

По словам Савченко, в самые сложные времена для страны и области, в 2014-м, Луста "взял на себя ответственность и исполнял обязанности председателя облгосадминистрации - держал на контроле все вопросы жизнедеятельности региона. Для Николаевщины - он действительно историческая фигура с большой буквы".

"Помните - увы, дорога не прощает ошибок", - резюмирует глава ОГА.

По данным полиции, ДТП произошло 6 февраля около 7:00 на автодороге "Калиновка - Снигиревка - Березнеговатое", возле села Партизанское Витовского района.

Предварительно установлено, что в результате столкновения антажного автомобиля "КамАЗ" с прицепом и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло возгорание автомобилей.

Водитель и пассажир, 33-х и 57-ми лет (Луста и его водитель), которые находились во внедорожнике, погибли на месте происшествия, водитель грузовика с телесными повреждениями в тяжелом состоянии госпитализирован. // Украинская правда

 

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