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Из Украины выдворили очередного «ворюгу» по кличке «Гега Озургетский»

06.02.2018 15:49

Гражданин Грузии планировал руководить в Украине организованными преступными группировками и перераспределить с криминальными авторитетами сферы влияния

В Киеве на проспекте Глушкова задержали гражданина Грузии, "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский". Его выдворили из Украины с запретом въезда на три года. Об этом 6 февраля сообщает пресс-центр столичной полиции.

"Гега Озургетский" ГУ Нацполиции в Киеве

"Он – 42-летний уроженец Грузии, проживает в Греции, где его "короновали" в 2014 году. На территорию Украины приехал в 2017 году в Одессу, вскоре перебрался в столицу. Кстати, паспорт гражданина Украины ему выдали в декабре 2013 года в городе Луганск, поэтому мы проверяем эту информацию", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Оперативники узнали, что "Гега Озургетский" намеревался установить и расширять свое влияние на криминальные процессы в регионах, объединять деятельность отдельных организованных групп для усиления их преступной деятельности, выполнять общие организационно-распорядительные функции по организации их деятельности. Также в его планы входило проведение и непосредственное участие в криминальных "сходках" "руководителей" преступного мира для решения основных вопросов по перераспределению сфер влияния.

Сообщается, что "Гега Озургетский" пытался привлечь к противоправной деятельности как можно больше молодежи, чтобы сохранить и развивать уголовные традиции.

Его гражданство Украины отменено, он выдворен за пределы страны с запретом въезда на три года.

Напомним, в сентябре 2017 года Крищенко заявлял, что в Киеве находятся до 10 грузинских "воров в законе". // 112.ua

 

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