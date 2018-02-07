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«Акция против идиотизма» от Навального — публиковать фото с поверженными нацистскими знаменами

06.02.2018 16:03

Алексей Навальный объявил «акцию против идиотизма» — он призвал своих сторонников массово распространять в интернете фотографию с парада Победы 1945 года, на которой запечатлены советские солдаты с немецкими знаменами и штандартами, склоненными к земле.

По словам Навального, теперь снимок запрещен в России, что представляет собой «государственный идиотизм, насаждаемый с самого верха».

Картинки по запросу фото с поверженными нацистскими знаменами

Это не просто известная фотография, а символ. В каком-то смысле главная фотография о Великой Отечественной войне… А вот что вы скажете на мое сообщение о том, что эта фотография официально запрещена, и, если вы повесите ее у себя в соцсетях, то вас привлекут к ответственности и включат в перечень экстремистов и террористов? - заявил он.

  • В январе 2018 года суд оштрафовал жителя Архангельска Михаила Листова на 1000 рублей за публикацию этого снимка с парада Победы на своей странице «ВКонтакте». Листов был признан виновным в публичной демонстрации нацистской символики. Таким образом, он может быть включен в официальный перечень террористов и экстремистов.
  • Навальный настаивает на «акции против идиотизма», поскольку случай Листова, когда людей преследуют не за реальные преступления, а за репосты в соцсетях, далеко не единичный и не уникальный.
  • 5 февраля международная правозащитная группа «Агора» опубликовала доклад, согласно которому за последние 10 лет в России было зафиксировано 1449 случаев уголовного преследования в связи с онлайн-активностью, из них 98 приговоров привели к реальному лишению свободы. // Медуза

 

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