«Акция против идиотизма» от Навального — публиковать фото с поверженными нацистскими знаменами

Алексей Навальный объявил «акцию против идиотизма» — он призвал своих сторонников массово распространять в интернете фотографию с парада Победы 1945 года, на которой запечатлены советские солдаты с немецкими знаменами и штандартами, склоненными к земле.

По словам Навального, теперь снимок запрещен в России, что представляет собой «государственный идиотизм, насаждаемый с самого верха».

Это не просто известная фотография, а символ. В каком-то смысле главная фотография о Великой Отечественной войне… А вот что вы скажете на мое сообщение о том, что эта фотография официально запрещена, и, если вы повесите ее у себя в соцсетях, то вас привлекут к ответственности и включат в перечень экстремистов и террористов? - заявил он.