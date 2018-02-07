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В аэропорту «Борисполь» таможенники изъяли у россиянина 90 тыс. евро

06.02.2018 16:15

Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию

В аэропорту "Борисполь" сотрудники таможенного поста изъяли у гражданина России крупную партию валюты - 90 тыс. евро. Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.

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Россиянин хотел ввезти на территорию Украины 100 тысяч евро и 225 долларов США авиарейсом транзитом через Латвию. Во время таможенного контроля он выбрал упрощенную систему "зеленый коридор", где разрешено иметь наличные в сумме не более 10 тыс. евро (или эквивалент этой суммы в другой валюте).

Когда он пересек "белую линию", таможенники поинтересовались наличием валюты и выяснили, что мужчина имеет при себе 100 тыс. евро и 225 долларов.

"С выявленной суммы гражданину, согласно действующему отечественному законодательству, было пропущено 10 тыс. евро. Изъято по протоколу по ст. 471 Таможенного кодекса Украины до вынесения судом решения по делу 225 долларов США и 90 тыс. евро", - говорится в сообщении. // 112.ua

 

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