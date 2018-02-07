На Луганщині взято під варту чоловіка, який вчинив вбивство власного батька

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Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, а саме злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України
Розслідуванням встановлено, що ввечері 03 лютого 2018 року між батьком та сином виник конфлікт, в ході якого, маючи умисел на заподіяння смерті, молодик наніс декілька ударів ножем 67-річному батькові в область правого передпліччя та передньої поверхні грудної клітини зліва. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.
Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, останньому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Довідково: за вчинення інкримінованого правопорушення особі загрожує до 15 років позбавлення волі.
90% логистики Крыма до начала оккупации обеспечивалось через материк. Поэтому уже в марте 2014 года было понятно, что следующим этапом Кремль начнет строить сухопутный...