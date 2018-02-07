На Луганщині взято під варту чоловіка, який вчинив вбивство власного батька

Білокуракинським відділом Старобільської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства, а саме злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

Розслідуванням встановлено, що ввечері 03 лютого 2018 року між батьком та сином виник конфлікт, в ході якого, маючи умисел на заподіяння смерті, молодик наніс декілька ударів ножем 67-річному батькові в область правого передпліччя та передньої поверхні грудної клітини зліва. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці.

Наразі зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, останньому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: за вчинення інкримінованого правопорушення особі загрожує до 15 років позбавлення волі.

Прес-служба прокуратури Луганської області