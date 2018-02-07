Верховная Рада приняла важный для малого и среднего бизнеса закон

Верховная Рада (ВР) Украины приняла во втором чтении в целом № 4666 "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью", который даст право многим акционерным обществам (АО) вернуться в форму общества с ограниченной или дополнительной ответственностью.

"За" законопроект проголосовали 285 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

По словам спикера ВР Андрея Парубия, документ является очень объемным. Профильный комитет парламента закончил работу над ним лишь глубокой ночью 5 января. К законопроекту было предложено более 500 правок, учтено 360.

Предполагается, что принятие документа значительно улучшит бизнес-климат и будет способствовать созданию новых рабочих мест.

Планируется по-новому урегулировать правовой статус обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью. В частности, ООО не будут ограничены в количестве участников, что позволит существующим АО перейти в эту форму.

В пояснительной записке к документу также значится, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) является наиболее распространенной организационно-правовой формой для малого и среднего бизнеса. Общества с дополнительной ответственностью (ОДО) гораздо менее распространены, поскольку обеспечивают своим участникам менее привлекательный режим, предусматривающий дополнительную ответственность за возможные долги общества при ликвидации. До принятия закона права участников ОДО не были закреплены должным образом, или были лишены механизмов реализации и защиты. Им не гарантировался доступ к финансовым документам общества. Также они были лишены возможности своевременно выявить нарушения своих прав и собрать необходимые доказательства для получения судебной защиты.

Проблемы возникали и у участников ООО:

"Невозможность создания в обществе с ограниченной ответственностью такого органа, как наблюдательный совет, существенно снижает привлекательность этой организационной формы для иностранных инвесторов, которые вынуждены либо нести значительные расходы на участие своих представителей в частых общем собрании, или рискуют потерять контроль над деятельностью общества. Схожие проблемы характерны и для больших групп компаний, менеджмент которых объективно не в состоянии постоянно уделять достаточное внимание контролю за деятельностью менеджеров зависимого общества", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Эти и другие недостатки в регулировании обществ с ограниченной ответственностью сдерживают развитие малого и среднего бизнеса, приводят к разрушению жизнеспособных предприятий в случаях относительно незначительных конфликтов между участниками, перехват контроля и незаконного изъятия активов, подавляют развитие предпринимательства и инвестиционные процессы, уверены авторы документа.

Кроме того, законом вводится институт корпоративного договора, по которому участники ООО или ОДО обязуются осуществлять свои права и полномочия определенным образом или воздерживаться от их реализации.

Напомним, законопроект был принят за основу еще 20 декабря 2016 года. 25 мая 2017 года документ был отправлен на повторное второе чтение. // Сегодня