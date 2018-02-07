СБУ виявила схованку із боєприпасами у районі проведення АТО

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Співробітники Служби безпеки України спільно із військовими виявили схованку із боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.
Схрон був облаштований у лісосмузі на околиці села Затишне Волноваського району Донеччини. Оперативники військової контррозвідки СБ України вилучили зі схованки понад тисячу набоїв великого калібру (7,62 мм) та вісім танкових пострілів калібру 125 мм.
Фахівці визнали знайдені боєприпаси небезпечними для подальшого зберігання та використання. Військові засоби ураження передані на утилізацію.
Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схрону.
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