СБУ виявила схованку із боєприпасами у районі проведення АТО

Схрон був облаштований у лісосмузі на околиці села Затишне Волноваського району Донеччини. Оперативники військової контррозвідки СБ України вилучили зі схованки понад тисячу набоїв великого калібру (7,62 мм) та вісім танкових пострілів калібру 125 мм.

Фахівці визнали знайдені боєприпаси небезпечними для подальшого зберігання та використання. Військові засоби ураження передані на утилізацію.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення організаторів схрону.

Прес-центр СБ України