Направлено до суду обвинувачення стосовно так званого «начальника управління «Генпрокуратури ЛНР»

Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівницво у кримінальному провадженні за фактом участі громадянина України у діяльності так званої «Генеральної прокуратури «ЛНР», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у діяльності терористичної організації)

Встановлено, що в листопаді 2014 року, реалізуючи свій злочинний умисел, громадянин України ініціював та надав добровільну згоду на призначення себе на посаду «начальника управління нагляду за дотриманням законодавства в сфері економіки Генеральної прокуратури ЛНР».

Обіймаючи керівну посаду, останній здійснює свою діяльність на користь терористичної організації, а також виконує дії, направлені на порушення конституційних прав та свобод громадян України, які знаходяться на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області.

Оскільки псевдопрокурор переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, стосовно останнього здійснено процедуру спеціального досудового розслідування за результатами якої обвинувальний акт направлено до суду .

Довідково: санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Прес-служба прокуратури Луганської області