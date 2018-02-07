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Засуджено жінку – військовослужбовця Нацгвардії, викриту СБУ у роботі на спецслужби РФ

06.02.2018 17:18

За матеріалами військової контррозвідки СБ України Колегія суддів Солом’янського райсуду Києва визнала винною у державній зраді військовослужбовця Нацгвардії.

Оперативники спецслужби встановили, що технік-оператор відділу інформаційного забезпечення Центральної бази зберігання Нацгвардії була завербована ГУ Генштабу збройних сил РФ під час візиту до рідної сестри, яка проживає у Москві.

суд

Співробітники СБ України задокументували, що жінка збирала та передавала спецслужбам РФ відомості, що становлять державну таємницю. Військовослужбовцю були відпрацьовані розвідувальні завдання, розроблені способи передачі інформації електронним каналом зв’язку, здійснено інструктаж для дотримання заходів конспірації. Для екстреного виходу на зв'язок із кураторами їй надали адресу електронної пошти і номер російського мобільного оператора.

Правоохоронці затримали техніка-оператора у жовтні минулого року.

Під час досудового слідства жінка повністю розкаялась у діях на шкоду національним інтересам України та надала повне сприяння слідству.

Враховуючи обставини, суд обрав їй міру покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

 

Прес-центр СБ України

 

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