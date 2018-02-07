В Харькове офицеров, пойманных на взятке, разжаловали до рядовых и уволили

Пятерых офицеров, которых поймали на взятке в военкоматах Харьковской области, разжаловали до рядовых и уволили.

Об этом сообщил военный комиссар Харьковского областного военкомата Юрий Калгушкин, — пишет «KHARKIV Today».

«За получение неправомерной выгоды трое офицеров были задержаны в 2016 году. Это — капитан Силичев, лейтенант Нагорный и старший лейтенант Яковлев. Все они разжалованы до рядовых и уволены, без права на пенсию ветерана ВСУ. По двум бывшим военнослужащим суды уже вынесли решения», — рассказал Калгушкин.

Он также отметил, что в 2017 году было два факта коррупции в военкоматах Харьковской области.

«Выявили и задержали на получении неправомерной выгоды майора Волчанского райвоенкомата. И в конце декабря 2017 года задержали капитана Кириченко из Чугуевского объединенного райвоенкомата. Их также разжаловали до рядовых и уволили», — рассказал Юрий Калгушкин.

Военный комиссар сообщил, что по всем фактам коррупции провели проверку и некоторые сотрудники облвоенкомата были понижены в должности. Юрий Калгушкин уточнил, что все факты коррупции связаны с воинским учетом — постановкой или снятием. Для предотвращения коррупции в облвоенкомате разработали алгоритм действий.

«На 100% преодолеть коррупцию без помощи граждан мы не сможем. В каждом райвоенкомате есть объявления с телефонами «горячей линии», по которым граждане могут звонить, если от них требуют неправомерную выгоду», — рассказал Калгушкин.