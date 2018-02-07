Отец Ноздровской заявил в суде, что его дочь убивали несколько человек

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К убийству правозащитницы Ирины Ноздровской, тело которой нашли 1 января под Киевом, причастны несколько человек.
Об этом заявил ее отец Сергей Дуняк во время заседания Обуховского суда Киевской области 6 февраля, передает корреспондент "Обозревателя".
"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", - предположил он.
"Он (Юрий Россошанский, подозреваемый в убийстве. – Ред.) не сам совершил это преступление. Если бы он убивал, то дочка оставила бы царапины на нем… Думаю, что убивали несколько человек, а Россошанский присутствовал, затем тело дочки отвезли на машине и бросили в реку", - предположил он.
При этом Дуняк добавил, что, если бы встретил Россошанского-старшего, "то задушил бы его".
Корреспонденту "Обозревателя" отец Ноздровской сообщил, что его семью по-прежнему охраняют полицейские.
"У внучки Насти началось обучение, с ней один полицейский. Еще один у нас дома", - уточнил он.
Как сообщалось, 9 января суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ноздровской Юрию Россошанскому в виде ареста на 60 суток без возможности внесения залога.
Позже СМИ сообщили о важной находке в доме подозреваемого, а полиция заявила, что на теле Ноздровской обнаружили ДНК Россошанского.
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