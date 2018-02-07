Оперативники Києва затримали «злодія у законі» «Гегу Озургетського» (фото, видео)

Громадянин Грузії мав намір керувати в Україні організованими злочинними угрупуваннями та перерозподілити із кримінальними авторитетами сфери впливу. Його видворили з України із забороною в’їзду на три роки.

Працівники карного розшуку столичної поліції постійно працюють у напрямку, спрямованому на протидію та припинення діяльності суспільно-небезпечних організованих злочинних груп та злочинних організацій на території міста. Головна мета – припинення та документування протиправної діяльності осіб, які мають найвищий статус у кримінальному середовищі, є лідерами та керуючими організованих груп та організацій.

Нещодавно правоохоронці отримали оперативну інформацію, під час реалізації якої поліцейські затримали на проспекті Глушкова «злодія у законі» на прізвисько «Гега Озургетський».

«Він – 42-річий уродженець Грузії, мешкає у Греції, де його «коронували» у 2014 році. На територію України приїхав у 2017 році до Одеси, згодом перебрався у столицю. До речі, паспорт громадянина України йому видали у грудні 2013 року у місті Луганськ, тож ми перевіряємо цю інформацію», - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.



Оперативники дізналися, що «Гега Озургетський» мав намір встановити та розширювати свій вплив на кримінальні процеси у регіонах, згуртовувати діяльність окремих організованих груп для посилення їх злочинної діяльності, виконувати загальні організаційно-розпорядчі функції щодо організації їх діяльності. А також, проведення та безпосередня участь у кримінальних «сходках» «керівників» злочинного світу для вирішення основних питань щодо перерозподілу сфер впливу. «Гега Озургетський» намагався залучити до протиправної діяльності якомога більше молоді, аби зберегти та розвивати кримінальні традиції.

На цей час скасовано його громадянство України та видворено за межі України із забороною в’їзду на три роки.